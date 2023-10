Protest im Hafen Greenpeace protestiert auf Uniper-Zentrale in Düsseldorf

40 Greenpeace-Aktivisten protestieren seit Donnerstagmorgen vor der Zentrale des Energiekonzerns Uniper. Mit der Aktion wollen sie gegen die Förderung von Gas in Australien demonstrieren. An der Fassade haben sie ein großes Banner mit dem Slogan „Gas zerstört“ und „No New Gas“ gespannt. Am Eingang der Zentrale des Energiekonzerns stellten die 40 Aktivisten Protestplakate auf. Bei dem Protest sind Aktivisten auf das Dach der Zentrale gelangt.