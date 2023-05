Wegen Fahne auf Staatskanzlei Fünf Greenpeace-Aktivisten vor Gericht in Düsseldorf

Gegen die übrigen Tatverdächtigen (zwischen 33 und 53 Jahre alt), die sich bisher zum Vorwurf nicht geäußert haben, soll im Herbst erneut verhandelt werden. Wie das Amtsgericht weiter mitteilte, soll gegen vier andere Greenpeace-Aktivisten, die damals per Leiter in die Staatskanzlei gelangt waren und erst nach rund zehn Stunden wieder abgezogen seien, in einem gesonderten Prozess und extra verhandelt werden. Ob es dafür bereits einen Termin gibt, ist derzeit nicht bekannt.