Zwölf Mitarbeiter gekündigt Händler Gravis verlässt Berliner Allee – und verramscht Zubehör für Apple-Produkte

Die Mitarbeiter haben schon am Freitag in einer Betriebsversammlung von der Abwicklung des Unternehmens erfahren, das zum Hamburger Telekommunikationsunternehmen Freenet gehört. In der Düsseldorfer Filiale sind zwölf Beschäftigte von dem Gravis-Aus betroffen. Das zweigeschossige Geschäft besteht seit dem Jahr 2010 auf der Fläche des früheren Universum-Kinos, der Start in der Landeshauptstadt war 1994 an der Herzogstraße.