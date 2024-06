Comicroman über Düsseldorfer Familie Wie eine Graphic Novel die Kriegsjahre in Oberkassel zeigt

Die Leser der Graphic Novel, einem Comicroman, lernen Düsseldorf und die Familie Dahmen 1935 kennen. Karl Dahmen, Tobi Dahmens Großvater, ist Anwalt in Düsseldorf, katholisch und in der Zentrumspartei, tritt erst später der NSDAP bei. Die Familie lebt an der namensgebenden Columbusstraße. Zwei Söhne ziehen später in den Krieg. Tobi Dahmens Vater, Karl-Leo Dahmen, erlebt den Krieg sowohl in Düsseldorf als auch bei der Kinderlandverschickung. Die Graphic Novel zeigt dabei die verschiedenen Perspektiven der Familienmitglieder, ihre eigenen Sorgen und Haltungen zum Krieg. „Ich habe versucht, diese universale Geschichte anhand einer relativ normalen Familie zu erzählen“, sagt Dahmen.