Prozess in Düsseldorf gestartet Dealer auf Grand Central Gelände stehen vor Gericht

In einem eigens errichteten Zelt mitten in der Stadt sollen zwei Tatverdächtige auf dem Brachgelände des „Grand Central“ einen Dogen-Kiosk betrieben haben. Laut Anklage, über die das Landgericht verhandelt, war es durch die Angeklagten (28 und 46 Jahre alt) für Kunden auf der Brache möglich, sich grammweise mit Kokain, Heroin oder auch Crack zu versorgen. Seit ihrer Festnahme im Juli 2023 sollen die Tatverdächtigen alle diese Vorwürfe bestritten haben. Das Brachgelände in Bahnhofsnähe, auf dem sich Dutzende von Obdachlosen, aber auch Drogenkonsumenten in teils selbstgebauten Unterkünften aufgehalten hatten, war Ende November 2023 von der Stadt geräumt worden.