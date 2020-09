Deutsche Bahn investiert in Bahnhöfe : Graffitikunst verschönert drei S-Bahnhöfe

Mit einem legalen Graffiti will die Bahn gegen die Schmierereien an Bahnhöfen vorgehen, wie hier in Hellerhof. Foto: RP/Dominik Schneider

(rö) Die drei Düsseldorfer Bahnhaltepunkte Wehrhahn-S, Hamm-S und Hellerhof werden mit Graffiti verschönert. Die Arbeiten am Halt in Wehrhahn sind schon abgeschlossen, in Hamm werden sie im Laufe der Woche fertig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Graffitikunst als Graffitischutz, das gibt es künftig an den drei Düsseldorfer Bahnhaltepunkten Wehrhahn-S, Hamm-S und Hellerhof. Die Stationen waren in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen, weil sie mit Graffiti beschmiert worden sind. Inzwischen wurden und werden die Haltepunkte im Auftrag der Deutschen Bahn (DB) mit Graffitikunst verschönert. Künstler Klaus Klinger vom Verein Farbfieber hat seine Arbeiten am Haltepunkt Wehrhahn-S abgeschlossen. Für die Station in Hamm hat der Verein Verbunt die Graffiti-Gestaltung übernommen. Sie wird noch in dieser Woche fertig. Für den Haltepunkt Hellerhof wird der ausführende Gestalter noch ausgesucht. Alle neu entstandenen drei Graffiti-Kunstwerke werden von der Deutschen Bahn bezahlt. In die neuen Graffito am Bahnhof Wehrhahn hat die Deutsche Bahn mehr als 50.000 Euro investiert.

„Es freut mich, dass die Deutsche Bahn auf Initiative der Stadt hin einen Aktionsplan zur Attraktivierung der Düsseldorfer S-Bahnhofquartiere aufgelegt hat, in dem auch kurzfristige Aufwertungen vorgesehen sind. So wurden Säuberungen in den Zugängen zu den Bahnsteigen, auf den Bahnsteigen selbst und an Gleisen verabredet und sofort von der DB eingeleitet. Auch die Verschönerung der drei Haltepunkte Am Wehrhahn, in Hamm und in Hellerhof sind ein erster Schritt in die richtige Richtung – ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der Aktionsplan zur Attraktivierung der Bahnhofsquartiere soll auf lange Sicht alle S-Bahnhöfe und Stationen in Düsseldorf erfassen. An den Stationen Oberbilk, Flingern, Angermund, Gerresheim und Volksgarten soll es kurzfristig Verbesserungen geben.

(rö)