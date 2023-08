Verkehrsteilnehmer gefrustet Ist das die nervigste Ampel Düsseldorfs?

Düsseldorf · Nirgends dürfte man derzeit länger an Ampeln warten als an der Kreuzung Grafenberger Allee/Lichtstraße in Düsseldorf. Eine Baustellenampelanlage sorgt dort für Ärger. Wie lange man warten muss, was Betroffene sagen und wie lange der Zustand noch anhalten soll.

22.08.2023, 17:06 Uhr

Das ist Düsseldorfs nervigste Ampelanlage 6 Bilder Foto: Schwerdtfeger

Jeden Tag das gleiche Bild – und das nun schon seit Wochen: An den Ampeln an der Kreuzung Grafenberger Allee/Lichtstraße staut sich der Verkehr wegen sehr langer Intervalle – sowohl Autos als auch Fußgänger und Fahrradfahrer müssen teils mehr als fünf Minuten warten, um die Kreuzung zu überqueren. Beispiel: Um von der Grafenberg Allee aus Richtung Gerresheim kommend auf die andere Straßenseite (Höhe Haniel-Park) zu kommen – was insbesondere morgens sehr viele müssen – benötigt man als Fußgänger handgestoppte 6,03 Minuten. Für diesen Weg muss man gleich zwei Ampeln an der Kreuzung überqueren. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist Düsseldorfs nervigste Ampelanlage