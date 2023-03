Verkehr in Düsseldorf Streit um Radfahren in Einbahnstraße

Düsseldorf · Für eine Straße in Düsseldorf-Grafenberg hat die Stadt ein Umbaukonzept für das Radfahren auch in Gegenrichtung erarbeitet. Das wird aber überraschend teuer. Befürworter und Gegner beharkten sich daraufhin in der Bezirksvertretung 7.

02.03.2023, 08:41 Uhr

An der Ecke Geibelstraße/Grafenberger Allee sollen für eine Fahrradaufstellfläche mehrere Parkplätze wegfallen. Auch ein Markt soll dort getestet werden. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel

Man kann inzwischen ja nun wirklich nicht mehr sagen, dass Düsseldorf nichts für Fahrradfahrer macht. Überall in der Stadt entstehen neue Radwege, auch Fahrradstraßen sind im Kommen, und die Bezirksvertretungen bemühen sich zusehends, Einbahnstraßen für Radfahrer auch in Gegenrichtung zu öffnen.