Bluttat in Düsseldorf 18-Jähriger in Grafenberg niedergestochen

Die Tat ereignete sich an der Ecke Vautier-/Burgmüllerstraße am Staufenplatz. Zwei junge Männer sollen nach ersten Informationen um kurz nach 18 Uhr in Streit geraten sein. Einer der beiden zog ein Messer und stach in die Brust seines 18-jährigen Kontrahenten. Dann rannte er nach Informationen unserer Redaktion in Richtung der Osterkirmes davon. Der Notruf erreichte die Polizei um 18.18 Uhr.