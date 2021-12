Bahnverkehr lange unterbrochen : Mann bei Zusammenstoß zweier Pkw schwer verletzt

Düsseldorf Auf der Ludenberger Straße sind zwei Autos miteinander kollidiert, nachdem ein Fahrer in den Gegenverkehr geraten war. Die genaue Ursache dafür ist noch unklar. Der Straßenbahnverkehr blieb für zwei Stunden unterbrochen.

Auf der Ludenberger Straße nahe der Haltestelle Pöhlenweg sind am Dienstagabend zwei Autos miteinander kollidiert. Einer der Fahrer war zuvor aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei bestätigte. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden; es war laut Polizei zunächst unklar, ob er zuvor am Steuer einen internistischen Notfall erlitten hatte.