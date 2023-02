Hauptstraße in Düsseldorf will Wandel selbst gestalten Graf-Adolf-Straße will mehr Gemeinschaft wagen

Ist es möglich, die Interessen von rund 140 Immobilieneigentümern zusammenzubringen – deren Gebäude zwar als Nachbarn auf der gleichen Straße residieren, in denen aber völlig verschiedene Geschäfte laufen? An dieser Frage entscheidet sich, ob aus der bisher nur als Verein bestehenden Immobilien- und Standortgemeinschaft Graf-Adolf-Straße eine sogenannte gesetzliche ISG werden kann, die finanziell gefördert wird und städtebauliche Veränderungen mitgestalten kann. Am Dienstag bespricht der Ausschuss für Wirtschaftsförderung den aktuellen Stand des Projektes.