Projekt für Düsseldorf Die Graf-Adolf-Straße ist auf dem Sprung

Die Graf-Adolf-Straße soll sauberer und sicherer werden sowie eine bessere Aufenthaltsqualität erhalten. Unter anderem ist geplant, einen Straßenhausmeister einzustellen und einen Sicherheitsdienst einzuschalten. Um die Ziele zu erreichen, soll für die Graf-Adolf-Straße nun erstmals in Düsseldorf eine gesetzliche Interessen- und Standortgemeinschaft (ISG) gegründet werden. Sie soll bei der ersten Auflage über drei Jahre laufen, wie jetzt beschlossen wurde. In dieser Zeit sollen weitere Immobilieneigentümer davon überzeugt werden, bei der folgenden Laufzeit mitzumachen. Die könnte dann fünf Jahre umfassen. Eine Satzung ist in Arbeit, in Kürze soll der Antrag beim Oberbürgermeister gestellt werden. Das Budget soll zwischen 900.000 und 1,2 Millionen Euro liegen.