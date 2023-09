Veranstaltung am Wochenende Erster Gourmet-Renntag auf der Galopprennbahn Düsseldorf

Auf dem Event-Gelände sind mehrere Gastronomiestände vertreten: Der Carlsplatz bringt zum Beispiel Lakrids by Johan Bülow, Eis und Süßes von Pure Pastry und mallorquinisches Sushi von Purozushi mit. Am Stand von The Golden Experience wird von Goldsekt bis Kaviar unterschiedliches angeboten. Am Stand von Glocal Gin können exotische Gin-Spezialitäten aus aller Welt probiert werden. Der Düsseldorfer Gastronom Mike Naseband präsentiert die neuen Glücklich-Weine seines Labels Bottle of Love. Das Hildener Start-Up ClimAid stellt an seinem Stand Wasser und Limos mit besonderem Anspruch vor: kurze Transportwege, Klimaneutralität und Klimaschutz vor unserer Haustür. Vor Ort wird auch gekocht, beispielsweise bei Anthony’s Kitchen und Die Kurve.