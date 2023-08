Gourmet Festival in Düsseldorf So schmeckt die Blattgold-Waffel auf der Kö

Das Gourmet Festival zwischen Graf-Adolf-Platz und Hofgarten ist am Freitag bei schlechten Wettervoraussetzungen gestartet. Doch auch in diesem Jahr sind wieder mehr als 200 Aussteller in den weißen Ständen und Foodtrucks auf 2,3 Kilometern entlang der Kö vertreten. Eines der Highlights in diesem Jahr: Waffeln mit Blattgold. Wir haben diese Besonderheit am Stand der Manufaktur Neumärker getestet.