Veranstaltung in Düsseldorf Gourmet Festival am Wochenende mit neuem Rekord

Aussteller In diesem Jahr gibt es bei dem Gourmet-Festival einen neuen Rekord: 205 Aussteller werden vertreten sein – so viele waren es zuvor noch nie. Mit dabei sind 42 Weingüter und -händler aus 16 Ländern und 49 Weinregionen, an vielen Ständen werden Weinverkostungen direkt am Stand angeboten. In mehr als 80 Live-Küchen wird Essen zubereitet, außerdem gibt es 19 Non-Food Stände, 18 Foodtrucks auf der Wiese am Graf-Adolf-Platz und 21 Spirituosen-Anbieter. Neben den Gourmet-Spezialitäten werden aber auch bodenständige Gerichte mit regionalen und frischen Zutaten angeboten. Etwa 20 Prozent der Angebote sind süß, 80 Prozent herzhaft, sagt Schellkes.