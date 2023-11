Dominikaner in Düsseldorf Gottesdienst für Singles in der Altstadt

Denn der Single-Gottesdienst soll eines nicht in erster Linie sein – eine Partnerbörse. „Es ist nichts Negatives dabei, Single zu sein. Man kann auch bewusst als Single leben.“ Gerade in einer Stadt wie Düsseldorf, in der fast die Hälfte der Haushalte aus Singles besteht, sei es wichtig, dass es solche Angebote gibt. „Auch kirchlicherseits gibt es die Tendenz, dass geheiratet und eine Familie gegründet werden sollte. Aber Singles haben nichts Defizitäres.“ Für Senioren, Familien oder Jugendliche gebe es viele Angebote, aber die Altersspanne zwischen 25 und 50 Jahren werde vernachlässigt. „Die Kirche hat Singles nicht so im Blick.“ Bei den vergangenen Terminen sei es vorgekommen, dass einige Ältere, also über der Altersspanne bis 50 Jahre, vorbeigekommen waren. „Wir wollen niemanden ausschließen. Das Angebot richtet sich aber eher an diese Gruppe.“ Denn: Die Themen, über die sich die Teilnehmer im Nachhinein austauschen wollen, seien häufig ähnlicher, wenn auch das Alter ähnlich sei. Singles ab 50 Jahren seien herzlich zum Sonntagsgottesdienst um 11 Uhr mit Frühschoppen eingeladen. Die Single-Gottesdienste werden donnerstags um 20 Uhr veranstaltet. „Die Menschen in dieser Altersgruppe arbeiten sehr viel, deshalb haben wir bewusst keinen traditionellen Gottesdienst, sondern eher einen meditativen Abendgottesdienst gestaltet“, erklärt Pater Elias. Dabei wollen sie eine meditative Stimmung erzeugen, bei der die Menschen runterkommen und entspannen können. Ein Teil sei, dass sie Fürbitten aufschreiben können, die die Pater dann vorlesen. „Dabei ging es bisher oft um Themen, über die sie sich Sorgen machen, den Frieden, den Arbeitsplatz – oder aber auch um Einsamkeit und wie sie besser ohne Beziehung zurecht kommen.“