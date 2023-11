Debatte in Düsseldorf-Golzheim Nachbarschaft streitet über neue Flüchtlingsunterkunft

Obwohl es hauptsächlich um die Landesunterkunft an der Schwannstraße gehen sollte, kamen auch die Pläne für ein weiteres Gebäude zur Sprache:Kostenpflichtiger Inhalt In der ehemaligen LEG-Zentrale an der Hans-Böckler-Straße könnten ebenfalls Flüchtlinge einziehen. Die Stadt führt aktuell Gespräche zu neun verschiedenen Objekten, dies sei eines davon, bestätigte Dezernentin Miriam Koch. Dort könnten nach ersten Planungen „mehrere Hundert“ Personen unterkommen. Die Größenordnung würde voraussichtlich wie in den anderen kommunalen Unterkünften zwischen 200 und 400 liegen, so Koch. In dem Gebäude könnten vor allem kleinere und barrierefreie Wohneinheiten entstehen.