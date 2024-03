Baugenehmigung noch nicht da Brandschutz bremst neues Flüchtlingsheim aus

Still ruht der See an der Schwannstraße: Gut vier Monate nach dem dem Entschluss des Landes, ein Flüchtlingsheim in der ehemaligen Zentrale der Salzgitter AG in Golzheim einzurichten, hat der Umbau noch immer nicht begonnen. Der Grund: Es gibt noch keine Baugenehmigung der Stadt. Es hakt unter anderem beim Brandschutz.