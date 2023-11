Landgericht Düsseldorf Schmuck-Diebin wollte Goldkette mitgehen lassen

Mit einer Schmuckfreundin der besonderen Art hat sich das Landgericht zu befassen. Mit Gewalt und unter Androhung von Pfefferspray soll eine 62-jährige Kundin Ende 2022 in einem Juweliergeschäft an der Kölner Straße drei goldene Armreifen für fast 6000 Euro an sich genommen haben und aus dem Laden gestürmt sein. Eine Verkäuferin, die sie verfolgte, soll sie sogar mit dem Einsatz von Pfefferspray bedroht haben. Räuberischer Diebstahl in einem besonders schweren Fall wird mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Haft bedroht.