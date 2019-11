Oberfinanzdirektion in Düsseldorf : Goldener Mercedes wird versteigert

In Düsseldorf wird unter anderem ein goldener Daimler SLS AMG versteigert, der bei einer Razzia gegen einen Hagener Glücksspiel-Clan im Herbst 2018 beschlagnahmt wurde.

Düsseldorf 2018 wurden in Hagen mehrere Luxusautos von einem kurdisch-türkischem Familienclan beschlagnahmt. Drei davon versteigert die Oberfinanzdirektion am Mittwoch in Düsseldorf – darunter ist auch ein goldener Mercedes.

In Düsseldorf-Lierenfeld versteigert die Oberfinanzdirektion am Mittwoch einen goldenen Mercedes. Das Auto wurde 2018 bei einer Razzia in Hagen sichergestellt. Es gehörte einem Mitglied eines Familienclans, der in ganz Nordrhein-Westfalen Spielhallen betrieb. Drei der Clanmitglieder stehen seit Mai 2019 wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Sie sollen einen Steuerschaden von 48,4 Millionen Euro verursacht haben.

Der goldene Mercedes ist einer von neun Luxussportwagen, die 2018 eingezogen wurden. Unter anderem wurden Anfang Oktober schon zwei Lamborghinis versteigert, insgesamt 400.000 Euro wurde für die beiden Autos gezahlt. Der Startpreis für den goldenen Mercedes liegt bei 72.000 Euro. Laut der Versteigerungsliste der Oberfinanzdirektion hat der SLS AMG leichte Gebrauchsspuren, ist aber „fahrbereit“.

Trotzdem müsste der neue Besitzer das Auto erstmal zum TÜV bringen, eine Hauptuntersuchung ist fällig. Der goldene Mercedes ist nicht das einzige Auto aus der Razzia, das am Mittwoch versteigert wird. Auch ein weißer Mercedes AMG S 63 4Matic, Startpreis 51.200 Euro, und ein grüner AMG GT R kommen unter den Hammer, hier liegt der Startpreis bei 66.800 Euro.

Bei allen drei Mercedes-Autos weist die Oberfinanzdirektion darauf hin, dass eine Zahlung nur mit Kredit- oder EC-Karte möglich ist. „Wir wollen wissen, wo das Geld herkommt“, sagt die Finanzdirektion auf Anfrage. Deswegen werde kein Bargeld akzeptiert. Auch soll so verhindert werden, dass Mitglieder des Clans das Auto mit Bargeld heimlich wieder zurückkaufen.