Stadtsauberkeit Engagierte Müllsammler erhalten Goldene Besen

Die Vorsitzende des Vereins Pro Düsseldorf, Renate Böhm, freute sich darüber, dass in den vergangenen Jahren über 10.000 Menschen an dem Aktionstag teilgenommen haben. Der Freude über das hohe Engagement schloss sich auch Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Postcode Lotterie an: „Wir unterstützen den Dreck-Weg-Tag mittlerweile zum fünften Mal und sind froh, dass er sich zu einer solchen Institution entwickelt hat und so gut zu unserer eigenen Mission passt.“