Insolventer Schuh-Händler Görtz schließt letzte Filiale in Düsseldorf

Auf der Internetseite von Görtz gibt es einen „Filialfinder“, dort ist als eine von 15 Städten auch Düsseldorf vertreten. Klickt man drauf, gibt es dort aber gar keine Filialen – die nächstgelegene ist in Köln. Vor einem Jahr hätte es noch vier Treffer in Düsseldorf gegeben, doch nun hat der Schuh-Händler den finalen Abgang aus der Landeshauptstadt gemacht: Der letzte noch verbliebene Laden in den Schadow-Arkaden hat vor ein paar Wochen geschlossen. Das bestätigte das Hamburger Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion.