Handel in Düsseldorf Görtz muss Vorzeigefiliale im Kö-Bogen II schließen

Düsseldorf Im Oktober 2021 eröffnete der Görtz-Chef persönlich das neue Geschäft auf der Schadowstraße, 2022 zeichnete der Handelsverband das Konzept als „Store of the year“ aus – und schon im Winter 2023 ist Schluss. „Nachdem der Vermieter nicht bereit war, notwendige Mietreduzierungen einzuräumen, sah sich Görtz leider gezwungen, den Mietvertrag zu kündigen“, schreibt das Unternehmen auf Anfrage. Am 28. Februar ist letzter Verkaufstag, bis dahin soll möglichst viel Ware ausverkauft werden – es gibt 50 Prozent Rabatt auf alle Schuhe.