Genuss ohne Verzicht Das Erfolgsrezept der Düsseldorfer Isabella Glutenfrei Patisserie

Wer bei dem Wort „glutenfrei“ an Verzicht denkt, wird in der Isabella Glutenfrei Patisserie schon auf den ersten Biss eines Besseren belehrt. Geschäftsführer Dominic Krätz bietet zur Begrüßung den Bestseller zum Probieren an: ein rundes Stück Käsekuchen, überzogen von Himbeerpüree, umrandet von weißer Schokolade. Der Geschmack des „White Chocolate Cheesecake“ ist verführerisch gut, die Optik zum Anbeißen. Und auch der Preis ist mit 7,40 Euro eine kleine Sünde. Krätz sagt, er lasse sich nur ungern auf eine Preisdiskussion ein. Stattdessen betont der 37-Jährige: „Bei unserer Qualität ist es einfach das, was es kostet.“