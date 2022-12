Unterbacher See Glühweinfahrten auf Panoramaboot auf dem Unterbacher See

Mit Beginn der Dämmerung ab 16 Uhr startet die 90-minütige, lautlose Fahrt mit dem Panoramaboot durch die herbstlich-winterliche Natur auf dem See. Es ist ein nicht alltägliches Naturerlebnis, die heimischen Wasservögel vor dem Hintergrund der bunten Laubwälder zu beobachten. In gemütlicher Atmosphäre mit bis zu 15 Personen gleiten die Teilnehmer dank der Elektromotoren lautlos dem Sonnenuntergang entgegen. Bei einem Becher Glühwein oder Punsch kann die Natur genossen werden. Für ausreichend Kinderpunsch und Glühwein ist gesorgt, wärmende Decken sind ebenfalls an Bord.