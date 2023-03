Global Brunch „Sauberes Trinkwasser ist ein Menschenrecht“

Als Fußballer stand Neven Subotic auf der Sonnenseite des Lebens. Mit Borussia Dortmund wurde er zweimal deutscher Meister und gewann den DFB-Pokal, war serbischer Nationalspieler. Mit seinen Gehaltszahlungen konnte er sich ein sorgenfreies Leben finanzieren. Doch Subotic machte sich Sorgen. Nicht um sich oder seine Familie, vielmehr um den Zustand der Welt. So gründete der heute 35-Jährige im Jahr 2012 die Neven-Subotic-Stiftung, die sich vornehmlich in Tansania, Kenia und Äthiopien um den Zugang der Menschen zu sauberem Trinkwasser kümmert. Subotic kam jetzt ins Bürgerhaus Bilk, um im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Global Brunch“ in einem Impulsvortrag zu Diskussionen anzuregen. Der Brunch wurde vom Verein Düsseldorf-Marrakesch, dem Eine Welt Netz NRW und Eine Welt Forum Düsseldorf organisiert.

„Trinkwasser ist die Quelle des Lebens, der Entwicklung. Aber viele hundert Millionen Menschen haben keinen direkten Zugang zu sauberem Trinkwasser“, beklagt Subotic. „Wasser ist inzwischen schon Grund für Konflikte. In Sachen Trinkwasser-Gerechtigkeit auf globaler Ebene gibt es noch viel zu tun.“ Konfliktpotential hat seiner Meinung nach auch die Inbetriebnahme des Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), ein Staudamm am Blauen Nil. „Ägypten, das am unteren Nil liegt, ist auf das Nil-Wasser angewiesen für seine Industrie, Landwirtschaft und im Privat-Verbrauch. Wird die Wassermenge durch GERD reduziert, hat das enorme Auswirkungen auf die Entwicklung in Ägypten“, so Subotic.

Um Menschen, die möglicherweise zwar Zugang zu Wasser haben, das aber auch durch die Nutzung durch Tiere kontaminiert ist, Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, hat die Stiftung bereits 482 Brunnen gebohrt und so 200.000 Menschen das Überleben ermöglicht. „Wir arbeiten nach dem WASH-Prinzip, stellen also nicht nur Wasser, sondern auch Sanitäranlagen zur Verfügung“, verrät der Ex-Fußballer. Ein unkomplizierter Trinkwasser-Zugang hat auch nachweislich Einfluss auf die Bildung, insbesondere von Mädchen. „Noch sterben viele Kinder durch Krankheiten, die von kontaminiertem Wasser übertragen werden. Dabei ist der Anspruch auf sauberes Trinkwasser ein Menschenrecht“, erklärte Subotic. „Ich will für dieses Thema sensibilisieren und auf die moralische Verpflichtung der Industrieländer zur Hilfe hinweisen.“

Beim Global Brunch gab es für die Teilnehmer unter anderem marokkanisches Essen. Marrakesch ist häufig von Wasserknappheit betroffen. Bereits vor drei Jahren wurde eine Absichtserklärung für eine Städtepartnerschaft mit Düsseldorf unterzeichnet. Ratsherr Samy Charchira (Grüne) betonte, wie wichtig es sei, die Menschenrechte mit Partnerschaften zwischen dem globalen Süden und Norden umzusetzen.