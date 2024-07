Erster Anschluss von net.D in Holthausen verlegt Glasfaserausbau in Wersten und Holthausen beginnt

Die Baumaßnahmen für das neue Glasfasernetz von net.D in Holthausen und Wersten sind gestartet. An der Bahlenstraße nahmen am Dienstag Oberbürgermeister Stephan Keller und Julien Mounier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Düsseldorf, gemeinsam mit Christoph Keisers, Geschäftsführer von net.D, den ersten Netzverteiler der net.D in Augenschein und informierten sich über Technik und Ausbaupläne. Die Arbeiten im Süden von Wersten und im nördlichen Holthausen sollen bis Ende 2024, im südlichen Holthausen bis Anfang 2025 abgeschlossen werden.