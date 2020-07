Hundehalter in Düsseldorf in Sorge : Tierarzt warnt vor Giftködern auf Oberkasseler Rheinwiesen

Auf den Oberkasseler Rheinwiesen in Düsseldorf dürfen Hunde - mit Ausnahme gefährlicher Hunde und der „Hunde bestimmter Rassen" - unangeleint laufen. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Auf den Oberkasseler Rheinwiesen sollen Unbekannte Giftköder ausgelegt haben. Ein Hund soll bereits verstorben sein, berichtet eine Tierarztpraxis und warnt alle Hundehalter, nun besonders vorsichtig zu sein.

Hundehalter, die mit ihren Lieblingen gerne auf den Rheinwiesen zwischen Oberkasseler- und Theodor-Heuss-Brücke spazieren gehen, sollten derzeit besonders achtsam sein. Die Tierarztpraxis Nießen warnt auf ihrer Facebook-Seite Hundehalter vor Giftködern in diesem Bereich. Ein Hund sei bereits daran verstorben, heißt es in dem Post, der bereits viel geteilt und kommentiert wurde. Die Kommentare reichen von tiefem Bedauern über den Verlust bis hin zu „Hoffentlich bekomme ich den nicht in die Finger, der das getan hat, sonst frisst er seine Giftköder selber“.

Polizeisprecher Kim Freigang kann den Eingang einer Anzeige nicht bestätigen, schließt aber nicht aus, dass der Halter des vergifteten Hundes das in den kommenden Tagen nachholt. Es gebe immer mal wieder Zeitgenossen, die mit Nägeln gespickte Köder oder Gift an verschiedenen Stellen im Düsseldorfer Stadtgebiet auslegen. Die Motive seien nicht nachzuvollziehen. Freigang rät, Halter sollten in der Hundeschule trainieren, dass ihr Hund grundsätzlich nichts vom Boden aufnimmt. Mit etwas Training gelinge das in den meisten Fällen. An den Rheinwiesen, wo Hunde offiziell ohne Leine laufen dürfen, könne auch eine durch Gift verendete Ratte herumliegen.

Offenbar sehr viel Glück gehabt hat eine Hundebesitzerin, die am vergangenen Sonntag mit ihrem neun Monate alten Vierbeiner auf den Oberkasseler Rheinwiesen unterwegs war. Zu Hause angekommen verweigerte der Hund einen Kauknochen und sein gewohntes Abendessen. Ungewöhnlich für einen Junghund, der sonst beim Fressen eigentlich nicht besonders zögerlich ist. „Danach fing er stark an zu zittern“, erzählt die Besitzerin. Mit Glück fand sie am Sonntagabend eine geöffnete Tierarztpraxis, der Hund erhielt dort sofort ein Brechmittel. Im Erbrochenen konnte ein Stück Wurst gefunden werden, dass die Besitzerin ihrem Hund nicht gegeben hatte. Ob oder welches Gift enthalten war, konnte ohne eine Laborprobe nicht genau geklärt werden. Auf jeden Fall ging es dem Hund deutlich besser. Der Besitzerin ist es wichtig, andere Hundehalter zu warnen. Derzeit geht sie nur noch mit einer Schleppleine spazieren und beobachtet den Hund genau.

Typische Giftköder-Arten



Hackfleisch gespickt mit scharfen Gegenständen wie Rasierklingen, Scherben oder Nägeln

Fleischbällchen mit Rattengift

Schneckenkorn

Brot oder Brötchen gespickt mit Rasierklingen

Typische Verstecke von Giftködern sind:



Gestrüpp und dichte Büsche

Parks,große Wiesen bzw. Felder und Hundefreilauf-Zonen

Geh- und Radwege mit angrenzenden Rasenflächen

Symptome, die auf Vergiftungen hinweisen können:



Übelkeit, Durchfall, Atemstörungen

helle Schleimhäute im Rachenbereich

starkes Speicheln, schwankender Gang

Taumeln, Atemstillstand, Krämpfe

schneller Herzschlag, Herzstillstand, Lähmungserscheinungen

Erbrechen, Bewusstlosigkeit, übermäßiges Hecheln

Sofortmaßnahmen:



den Hund aus der Gefahrenzone nehmen

sofort den Tierarzt anrufen, denn bei einer massiven Vergiftung besteht oftmals Lebensgefahr für den Hund

Beim Transport zum Tierarzt eine Begleitperson mitnehmen.

Diese sollte während der Fahrt auf freie Atemwege und auf eine ruhige Lagerung des Hundes achten.

Das Erbrochene zur Analyse mit zum Tierarzt nehmen