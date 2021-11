Nach Unfalltod in Düsseldorf : „Ghost-Bike“ erinnert an verunglückte Radfahrein

An der Haroldstraße wurde am Samstag das weiß lackierte „Ghost-Bike“ aufgestellt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Es ist fast einen Monat her, dass eine 23 Jahre alte Frau auf der Haroldstraße mit ihrem Fahrrad tödlich verunglückte. Der ADFC Düsseldorf hat an der Unfallstelle jetzt ein weiß lackiertes „Ghost-Bike“ aufgestellt.

Ein Unfall kann eine Tragödie sein und zuweilen geschieht diese wie aus dem Nichts. So war es in der letzten Oktoberwoche auf der Haroldstraße stadtauswärts. Eine 72-Jährige nimmt in ihrem Auto einen Rückstau zu spät wahr und zieht, um einen Auffahrunfall zu vermeiden, ihr Auto am Schwanenmarkt nach rechts. Das Auto erfasst eine 23 Jahre alte Frau, die auf ihrem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs ist. Es ist kein Berufsverkehr mehr zu dieser Zeit. Die Frau stirbt noch vor Ort.

Trauer und Entsetzen sind groß nach diesem Unfall. Die Stadtspitze kündigt umgehend in der Kleinen Kommission Radverkehr rasche bauliche Maßnahmen an, um den Radweg sicherer zu machen. Langfristig ist an einen geschützten Zwei-Richtungs-Radweg gedacht.

Der ADFC Düsseldorf hat am Wochenende an der Unfallstelle, direkt da, wo das Auto schließlich vor ein Verkehrsschild fuhr, ein weiß lackiertes „Ghost-Bike“ (Geister-Rad) aufgestellt, auch Blumen und Kerzen wurden dazu gestellt. „Zum Gedenken, zum Innehalten, zur Erinnerung, zur Mahnung, zur Verhinderung“, sagt Lerke Tyra, die Vorsitzende des ADFC Düsseldorf.