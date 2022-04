Gewitter in der Nacht : Lauter Knall lässt viele Düsseldorfer aufschrecken

Blitze können bis zu 30.000 Grad heiß werden, die erhitze Luft dehnt sich explosionsartig aus, es entsteht ein Donner. Foto: dpa/Kent Porter

Düsseldorf Ein sehr lauter Knall hat in der Nacht zu Montag viele Düsseldorfer aus dem Schlaf gerissen. Grund für den Lärm war ein Gewitter, das über die Landeshauptstadt gezogen ist. Polizei und Feuerwehr berichten von zahlreichen Anrufen.

Viele Düsseldorfer sind in der Nacht zu Montag aufgeschreckt, gab es doch am Himmel einen sehr lauten Knall. Grund dafür war wohl ein starker Blitz, der sich während des Gewitters in der Nacht entladen hat.

„Ja, das ist uns bekannt, einige Kollegen haben den Knall in der Nacht auch gehört“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Besonders laut soll es demnach in den Stadtteilen Bilk und Flingern gewesen sein. „Vermutlich ist ein Blitz irgendwo eingeschlagen“, sagte der Sprecher weiter. Einen Einsatz habe das aber nicht ausgelöst.

Auch die Polizei kann den Knall bestätigen. „Uns haben zahlreiche Anrufe erreicht“, sagte eine Sprecherin. Insgesamt seien zwischen 1.51 Uhr und 1.57 Uhr Anrufe von sechs verschiedenen Örtlichkeiten eingegangen, darunter aus dem Bereich der Grafenberger Allee, der Hermannstraße und der Marc-Chagall-Straße.

„Wie viele Bürger insgesamt angerufen haben, haben wir aber nicht nachgehalten“, sagte die Sprecherin. Ein Anrufer habe gesagt, einen solch lauten Knall habe er noch nie gehört. Kollegen seien zu allen Stellen gefahren, hätten jedoch keine Schäden feststellen können.

Eine Streifenwagenbesatzung habe jedoch an der Franklin-Brücke an der Grenze zwischen Pempelfort und Düsseltal einen sehr hellen Lichtschein gesehen, dort sei offenbar ein starker Blitz in einen Blitzableiter eingeschlagen. „Möglicherweise hat der ja den lauten Knall ausgelöst.“

Gewitter entstehen, wenn warme und feuchte Luftmassen zusammenströmen, in kältere Schichten aufsteigen und eine Wolke bilden. Durch Reibung laden sich dann Wasser- und Eisteilchen in der Gewitterwolke elektrisch auf.

Während sich die Eispartikel im kalten oberen Teil der Wolke positiv aufladen, reichert sich die negative Ladung in den Wassertropfen an der Wolkenunterseite an. Das immer stärker werdende elektrische Spannungsfeld entlädt sich schließlich - mit einem Kurzschluss vergleichbar - in einem Blitz. Der kann bis zu 30.000 Grad heiß sein. Die dermaßen, innerhalb von Mikrosekunden erhitze Luft dehnt sich explosionsartig aus, der Donner entsteht.