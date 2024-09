Handel in Düsseldorf Gewerbegebiet in Eller soll weiterentwickelt werden

Düsseldorf · Die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich an der städtebaulichen Planung zu beteiligen. Dazu gibt es einen Termin am Donnerstag, 5. September, um 18 Uhr in der Dieter-Forte-Gesamtschule an der Heidelberger Straße.

03.09.2024 , 12:55 Uhr

Das kleine Gewerbegebiet an der Darmstädter Straße soll aufgewertet werden. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel