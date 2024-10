Gewalt im Einsatz für das Düsseldorfer Ordnungsamt „Ich habe schon so viele Übergriffe erlebt“

Es war gegen 18 Uhr, kurz vor Dienstschluss. Frank W. war in seinem Stammrevier unterwegs – Tußmannstraße in Pempelfort, Münsterplatz in Derendorf. Stadtteile, in denen Autofahrer lange nach Parkplätzen suchen und sich nicht selten ins Parkverbot stellen. Nach solchen Falschparkern hält Frank W. Ausschau. Er ist Mitarbeiter des Ordnungsamts, seine Aufgabe ist es, den ruhenden Verkehr zu überwachen, wie es offiziell heißt. Bei Verstößen schreibt er Strafzettel. Damit zieht er immer wieder den Zorn der Falschparker auf sich. „Ich habe schon so viele Übergriffe erlebt, dass ich sie kaum zählen kann“, sagt Frank W.