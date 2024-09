Gewalt gegen Frauen in NRW „Häufigkeit, Intensität und Brutalität der Gewalt an Frauen nehmen zu“

Die Zahlen sind erschütternd, doch nicht neu. Und sie steigen weiter. Über 167.000 Opfer von Partnerschaftsgewalt gab es im Jahr 2023 in Deutschland – ein Plus von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus der polizeilichen Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) hevor. Die meisten Opfer: Frauen. Durchschnittlich alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. 155 Femizide, also Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts, hat es 2023 gegeben. In anderen Worten: Fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau in Deutschland – umgebracht durch ihren Ex-Partner oder Partner.