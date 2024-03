Natur in Düsseldorf Auf der Suche nach Missständen bei der Gewässerschau

Am Donnerstag, 14. März, startet die Gewässerschau um 9 Uhr an der Nixenstraße in Höhe der Hausnummer 42 und endet an der Martinstraße im Bereich des Bahndammes. Die Strecke beträgt etwa fünf Kilometer. Am Dienstag, 19. März, startet die Gewässerschau um 9 Uhr an der Grundwassersanierungsanlage im Bereich der Martinstraße 30 und endet an der Mündung in den Rhein. Die Strecke beträgt etwa vier Kilometer. Die Innere Südliche Düssel ist ungefähr 7,5 Kilometer lang. Sie durchfließt in ihrem Verlauf mehrere Teiche, unter anderem den Südparkteich, den Schwanenspiegel und den Spee´schen Graben.