Modernisierung von Messanlagen Gewässerpegel sind für Düsseldorfer jetzt jederzeit abrufbar

Die regelmäßig übertragenen Pegelmessdaten dienen dem SEBD als Grundlage für die Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen oder für den naturnahen Gewässerausbau, es handele sich aber nicht um Warnpegel, betont die Stadt. Stadtkämmerin Dorothée Schneider appelliert an die Eigenverantwortung der Bürger: „Durch die Veröffentlichung aktueller Wasserstände wird die Bevölkerung die Möglichkeit haben, sich im Hochwasserfall künftig ein besseres Bild über die Lage machen zu können.“ Auch künftig würden mittels eines kleinen ferngesteuerten Messbootes per Ultraschall regelmäßig Fließgeschwindigkeitsmessungen an allen Pegeln durchgeführt. In Düsseldorf übernehmen diese Aufgabe etwa alle drei Monate auch Mitarbeiter der Hochschule Bochum.