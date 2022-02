Verkehr in Düsseldorf : Kritik an geplantem Getränkegroßhandel

Düsseldorf Anwohner befürchten, dass die Ansiedlung an der Benediktusstraße 82 in Heerdt wegen des zusätzlichen Verkehrsaufkommens Grundschüler gefährden könnte.

Dem Bauaufsichtsamt liegt seit dem 20. Dezember ein Bauantrag zur Neuaufteilung der Hallen an der Benediktusstraße 82 in Heerdt vor. Dort soll ein Getränkegroßhandel mit Verleihmaterialien einziehen. Der Antrag befindet sich zurzeit bei der Stadt in Prüfung, die Unterlagen wurden am 24. Januar noch einmal ergänzt. Doch bevor der Getränkehandel überhaupt genehmigt ist, gibt es bereits Widerstand. Die Linke wird zu den Plänen in der Bezirksvertretung 4 (Oberkassel, Niederkassel, Heerdt, Lörick) Fragen stellen.

Allerdings sei die Verkehrssituation in dem Sackgassenende bereits heute schon an ihre Belastungsgrenze angekommen. Bei Schulbeginn am Morgen und zum Schul­ende am Mittag würden die Kinder von den Eltern mit Autos abgeholt. Und die Gegner des Getränkehandels zählen weitere Gründe auf, warum dieser an dieser Stelle nicht hinpasst. In den Sommermonaten würden dort Busse die Kinder einsammeln, um zum Schwimmunterricht zu fahren. Des Weiteren befänden sich mehrere Firmen sowie eine Schule für Heilpraktiker am Standort, die alle zu regem Verkehr beitragen würden. Außerdem seien die Parkplätze meist alle besetzt, was das Rangieren von großen Lastwagen erschwere.