Silvesterabend in Düsseldorf Getötete 39-Jährige hinterlässt sechsjährige Tochter

Nachdem am Silvesterabend eine 39-Jährige in einer Wohnung in Düsseldorf-Vennhausen erstochen worden war, ermittelt die Polizei zu den Hintergründen der Tat. Diese scheinen weiterhin unklar. „Wir ermitteln mit Hochdruck“, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Montag.