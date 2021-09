Projekt in Düsseldorf : Geteiltes Echo auf Hochstraße am Mörsenbroicher Ei

Foto: Projektschmiede 8 Bilder So könnte die Fahrrad-Hochstraße in Düsseldorf aussehen

Düsseldorf Der Vorschlag, am Mörsenbroicher Ei ein Hochstraßensystem für Fahrradfahrer zu errichten, löst unterschiedliche Reaktionen aus - von „Wahlkampfscherz“ bis zur Hoffnung auf Fertigstellung in wenigen Jahren.

Der CDU-Bundestagskandidat Thomas Jarzombek erhält von der politischen Konkurrenz ein geteiltes Echo auf seinen Vorschlag, am Mörsenbroicher Ei ein Hochstraßensystem für Fahrradfahrer zu errichten, in dessen Mitte ein Kreisverkehr über den Autos schwebt. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Manfred Neuenhaus spricht von einem „Wahlkampfscherz“, er zweifelt sowohl Sinn als auch Machbarkeit an. „Ich glaube nicht, dass das kommt.“ Man solle bei den normalen Radfahrern und nicht bei den Funktionären nachfragen. Hintergrund: Der ADFC Düsseldorf hatte positiv auf Jarzombeks Vorschlag reagiert.

Markus Raub, einer der beiden Co-Fraktionsvorsitzenden von SPD/Volt, spricht von einem „netten und spannenden Vorschlag“. Er werde sich Möglichkeiten, den Radverkehr zu verbessern, nicht verschließen. „Es muss aber eine praktikable Lösung sein, technisch und in der Nutzung“, meint Raub. Es müsse lange Rampen geben, damit auch alle Radler die Hochstraße nutzen könnten.

Bei den Grünen, die mit der CDU im Rathaus eine Mehrheit bilden, fällt auch als Erstes das Stichwort Wahlkampfvorschlag. Dann aber sagt Norbert Czerwinski, der dem Verkehrsausschuss vorsitzt, dass man jetzt im Detail schauen müsse, was am Mörsenbroicher Ei möglich sei. „Wir werden die CDU an ihren Vorschlag erinnern, wir nehmen sie beim Wort.“

Jarzombek sprach bei einem Ortstermin von einem innovativen und pragmatischen Vorschlag, der die geplante Ost-West-Radverbindung erst attraktiv mache. Das Land habe 95 Prozent Zuschuss zugesagt, was sein Parteifreund Alexander Fils ein Clou nannte. Fils sprach als Vorsitzender des Planungsausschusses von geplanten Neubauten am Knotenpunkt, an die die Hochstraße in den ersten Etagen andocken könnte.