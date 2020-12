Corona-Hotline in Düsseldorf : Viele Infizierte wegen fehlender Telefonnummern nicht erreichbar

Corona-Hotline in Düsseldorf

Die Corona-Hotline in Düsseldorf kurz nach ihrer Eröffnung im März. Foto: Stadt Düsseldorf/Lammert

Düsseldorf Etwa drei bis vier Prozent der Betroffenen sind nicht erreichbar – oftmals, weil Ärzte die Telefonnummern nicht übermitteln. Das bedeutet mehr Aufwand für das Gesundheitsamt.

Das Gesundheitsamt kann einen Teil der Personen mit einem positiven Corona-Test und deren Kontakte nur schwer kontaktieren – oftmals, weil die Telefonnummern fehlen. Für die Mitarbeiter bedeutet das deutlich mehr Aufwand bei der Verfolgung. In drei bis vier Prozent der Fälle werden die Betroffenen nicht am ersten Tag erreicht, heißt es von der Stadt Düsseldorf.

Am Montag hat die Stadt 161 neue Infektionen gemeldet. Durchschnittlich erreichen die Mitarbeiter also fünf bis sieben dieser Personen nicht sofort. Es komme vor, dass die angegebenen Telefonnummern falsch sind oder die betroffenen Personen – mitunter trotz Quarantäne – nicht ans Telefon gehen. Dadurch verzögert sich die Kontaktaufnahme mit den Personen, die im schlimmsten Fall in diesem Zeitraum weitere mit dem Virus infizieren. Häufig liege es aber auch daran, weil die Ärztinnen und Ärzte die Telefonnummern der Infizierten nicht mitteilten, obwohl sie laut Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtet sind. Für die Mitarbeiter, die sich um die Nachverfolgung der Kontaktpersonen kümmern, bedeutet das einen zusätzlichen Arbeitsschritt.