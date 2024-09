Fall vor dem Düsseldorfer Amtsgericht Mutter wegen Verbreitens einer Sprachnachricht zu Geldstrafe verurteilt

Die Angeklagte rief daher bei der Schulleiterin an, nahm einen Großteil dieses Gespräches heimlich auf und hat das Telefonat unerlaubt über eine Chatgruppe an andere Eltern weitergeleitet. Sie habe damals „keinerlei Schuldbewusstsein“ gehabt, so ihr Anwalt: „Sie hat sich nicht den Hauch eines Gedankens gemacht, dass sie das nicht darf.“ Immerhin seien Eltern damals sehr besorgt gewesen, „weil sie von der Schule keine Infos bekamen“, so der Anwalt weiter.