Mutter aus Düsseldorf Geldstrafe wegen Verbreitens einer Sprachnachricht

Düsseldorf · In der Schule ihres Kindes soll angeblich jemand mit einem Messer verletzt worden sein. Eine Mutter aus Düsseldorf griff deshalb zum Telefon und wollte von der Schulleiterin wissen, was an diesen Gerüchten dran ist. Allerdings nahm sie das Gespräch auf und verbreitete es.

09.09.2024 , 14:14 Uhr

Die Angeklagte wurde von Peter Dietz verteidigt. Sie gab zu, ein Telefonat mit der Leiterin einer Schule heimlich aufgenommen zu haben. Foto: wuk

Von Wulf Kannegießer