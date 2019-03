Am Montag in Düsseldorf: Gesperrter Rheinufertunnel sorgt für Verkehrschaos

Am Montag in Düsseldorf

Die Einfahrt in den Rheinufertunnel an der Völklinger Straße. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Montagmorgen kam es in Düsseldorf im Berufsverkehr zu langen Staus. Hauptgrund dafür: Der Rheinufertunnel wurde wieder einmal gesperrt. Schuld war ein technischer Defekt.

Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Der Grund für die Sperrung war ein Fehler in der Tunnelsperranlage am Ausgang zur Ernst-Gnoß-Straße am Stadttor. Um 8.25 Uhr schalteten die Ampeln vor allen Tunnelzufahrten auf Rot. Bis 9.55 Uhr war der Tunnel komplett gesperrt. Die Zufahrt Ernst-Gnoß-Straße war gegen 15.40 Uhr wieder geöffnet.