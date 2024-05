Das zweite Standbein des Geschwister-Scholl-Gymnasiums 100 Jahre Schullandheim Hitzenlinde – viele Ehemalige kamen zum großen Fest

Mindestens drei Mal, bisweilen öfter, fahren Schülerinnen und Schüler am GSG in das Haus Hitzenlinde. Mal im Sommer, mal im Herbst, auf Chor- und Orchesterfahrt oder zum Ski-Fahren. Dass „Hitzenlinde“ seit Jahrzehnten für viele Düsseldorfer ein Begriff ist, kommt daher. Denn Tausende von GSG-Absolventen schwelgen immer wieder gerne in ihren Jugenderinnerungen an die Fahrten.