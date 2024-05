Düsseldorf und sein Fluss Aus der Düssel-Quelle kommt gar kein Düsselwasser

Die Düssel verspätet sich heute. Eigentlich sollte ihre Quelle um Punkt 10 Uhr zu sprudeln beginnen – wie im Sommer jeden Mittwoch, jeden Samstag und jeden Sonntag. Diesmal aber scheint das Flüsslein noch süß in seinem Bett zu träumen und regt sich erst einige Minuten später. Zunächst sind es ein paar Tropfen, die aus dem Findling kommen. Dann wird daraus ein Rinnsal, schließlich ist es ein kleiner Strahl, dessen Stärke eher ans Männeken Piss erinnert als an die Quelle jenes Stromes, der – und jetzt wird es ein wenig pathetisch – die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen umfließt und ihr seinen Namen schenkte. Die Quelle unserer Düssel liegt in Wülfrath-Blomrath auf dem Grundstück von Peter Knab. Der 63-Jährige ist dort geboren, ist praktisch an der Quelle aufgewachsen und hat an den Gestaden der Düssel schon manches erlebt. Wie den Herrn, der mit zwei Kanistern anrückte und Wasser der Düssel für seine amerikanischen Buntbarsche abzapfen wollte. Das aber habe Peter Knab ihm verboten.