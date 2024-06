Düsseldorfer Originale Die Killepitsch-Geschichte in Bronze

„Das hat im Vorfeld alles ganz schön lange gedauert und war zwischenzeitlich auch etwas chaotisch, umso glücklicher bin ich, dass es nun geklappt hat“, sagt Busch. An den Verzögerungen keine Schuld trägt sicherlich Kult-Kunstgießer Rolf Kayser, der mit seinem Team die 50 Kilogramm schweren Reliefs in seiner Werkstatt im Hafen in mühsamer Arbeit angefertigt hat. „Das war ein ganz schön diffiziler Job“, so Busch. Recht hat er, denn es gab neben der Bildumsetzung auch ganz schön viel Text, der in kleinen Buchstaben Niederschlag auf den Tafeln finden sollte. „Es musste aber auf jeden Fall etwas Hochwertiges sein, was die Leute unbedingt anfassen wollen und auch explizit dürfen“, sagt der Chef. Rund 20.000 Euro pro Relief investierte die Unternehmerfamilie dafür.