Für jedes Schulkind gab es zudem eine Tafel Schokolade Geschenke gesponsert für 77 Kinder in Garath

In ihrer Schule, so hatte es das Kollegium besprochen, wurden die Geschenke an die 50 ausgewählten Kinder am Mittwoch in der großen Pause verteilt. Auf diese vielen strahlenden Kinderaugen freute sie sich schon vorher. An der Grundschule Adam-Stegerwald-Straße wurden die Geschenke für die 27 Kinder an die Eltern übergeben, berichtet Schulleiterin Anja Taube.