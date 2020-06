Immobilien in Düsseldorf : Geschäfte auf zwei Etagen in neuem Haus an der Kö

Nun steht fest, wie das neue Geschäftshaus an der Königsallee 36 aussehen soll. Die Centrum-Gruppe setzt auf Naturstein und viel Glas. Foto: CENTRUM Gruppe

Düsseldorf Das Haus mit der Nummer 36 an der Kö in Düsseldorf soll im nächsten Jahr fertig werden. Mittlerweile ist der Grundstein in der Baugrube gelegt. Neue Pläne gibt es auch in der Nachbarschaft. Bei Kult läuft bereits der Ausverkauf.

Nach Verkauf und Abriss der ehemaligen „Kesting Galerie“ an der Königsallee 36 sind die Arbeiten für das neue Geschäftshaus in vollem Gange. Jetzt ist der Grundstein in der Baugrube gelegt worden. Eine Simulation zeigt, wie der Lückenschluss zwischen Prada und Juppen einmal aussehen soll. Der Entwurf für die Fassade stammt von Structurelab Architekten sowie Uwe Reppegather, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Centrum-Gruppe, die Eigentümer ist.

Naturstein wird mit schwarzen, schlanken Fassadenprofilen kombiniert. Bei den Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss dominiert Glas. Wer als Mieter einzieht, ist noch offen.

Insgesamt steht eine Mietfläche von rund 2400 Quadratmetern zur Verfügung, davon sind etwa 2000 Quadratmeter für den Einzelhandel vorgesehen. Der Rest teilt sich auf Büros im zweiten und dritten Stock hinter einer kleinteiligeren Fensterfront auf. Laut Entwickler sollen die neuen Mieter im Laufe des nächsten Jahres einziehen können.

„Wir sind stolz darauf, mit unserem Neubau diesen Abschnitt der Königsallee noch einmal deutlich aufzuwerten und dem wachsenden Segment Luxus-Retail beste Premium-Flächen anbieten zu können“, sagt Rudi Purps, Geschäftsführer der Centrum-Gruppe, die auch das Projekt Kö-Bogen II mit den Ingenhoven-Gebäuden am Gründgens-Platz umsetzt.

