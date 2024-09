Besonders gute Zusammenarbeit Wie zwei Sportvereine in Gerresheim gemeinsam an der Zukunft arbeiten

Bis die Landesgelder freigegeben waren, floss viel Wasser den Rhein hinunter. Von den Ergebnissen profitieren sollen nicht nur die Vereinsmitglieder, sondern auch Schulen und Kindergärten, mit denen die Vereine Kooperationsvereinbarungen geschlossen haben. So sind die Sportfreunde bereits vor Jahren in die Betreuung der offenen Ganztagsschule (OGS) eingestiegen, lassen täglich 30 Schüler zu Mittag essen, haben eine Schulaufgabenbetreuung organisiert und bieten ein bewegungsorientiertes Programm an. „Im nächsten Schuljahr, wenn die neue Anlage fertig ist, bieten die Sportfreunde noch einmal 15 weitere OGS-Plätze an“, sagt Bezirksbürgermeisterin Maria Icking: „Diese Plätze werden dringend gebraucht, wenn ab 2026 der Rechtsanspruch auf OGS-Plätze besteht.“ Aber nicht nur deswegen ist der Ausbau der Sportinfrastruktur in Gerresheim dringend geboten. Denn Gerresheim ist einer der Stadtteile, die perspektivisch wachsen werden – der Bedarf könnte also weiter steigen.