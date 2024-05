Locations in Düsseldorf Gerresheimer Bahnhof wird zum „Glasvoll“

Der alte Bahnhof Gerresheim atmet Geschichte. In Betrieb genommen 1841 gilt er als ältester seiner Art in Westdeutschland. 2010 wurde er unter Denkmalschutz gestellt, kurze Zeit später erwarb der Architekt Piet Neiser den Komplex und sanierte den Bahnhof ebenso vorsichtig wie denkmalgerecht. Er wurde fortan für kulturelle Veranstaltungen und Events jeglicher Art genutzt, seit 2017 hat das Catering-Unternehmen Münchhausen die historischen Hallen in Gerresheim bespielt. Jetzt kommt es zu einem Betreiberwechsel, und die Leitung fällt zurück in die Hände der Familie: Tim Neiser, ältester Sohn des 2018 verstorbenen Piet Neiser, will es künftig selbst machen.