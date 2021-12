Pläne für Düsseldorf-Gerresheim : Viele Neuerungen für die Heyestraße

Auf der kompletten Heyestraße in Gerresheim soll jetzt die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert werden. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Tempo 30, neue Parkregelung, neues Grün, neuer Pächter für die verlassene Rossmann-Filiale - was alles an der Heystraße in Düsseldorf-Gerresheimer passieren soll.